الرئيس العراقي يعبر عن ضرورة إسهام الشركات الأمريكية في إعادة إعمار العراق

عبر الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الجمعة، عن ضرورة مساهمة الشركات الأمريكية في إعادة إعمار العراق، بالإضافة إلى المشاركة في المشاريع الاقتصادية.

قال صالح، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأثناء لقائه رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ستيف لوتس، وبحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية "نتطلع لمساهمة الشركات الأمريكية في إعادة الإعمار، والمشاركة في المشروعات الاقتصادية بما يسهم في تطوير مجالات الشراكة، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وتشجيع عمل الشركات الأمريكية وتذليل العقبات الاستثمارية التي تواجهها".

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، فرنسا إلى المساهمة عبر شركاتها الاستثمارية في إعادة إعمار البلاد، مشددا على أن العراق بيئة خصبة للاستثمار.