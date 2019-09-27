الخارجية السورية ترد بقوة على التصريحات الأمريكية بشأن الهجمات الكيميائية

أعلن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اليوم الجمعة، بأن اتهام الولايات المتحدة الأخير بشأن شن هجوم كيميائي في محافظة اللاذقية "كذبة كبرى".

الأمم المتحدة - سبوتنيك. قال المعلم لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التي اتهم فيها السلطات السورية بشن هجوم كيميائي في أيار/ مايو الماضي، إنها "كذبة كبرى".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح، أمس الخميس، بأن السلطات السورية استخدمت في 19 أيار/ مايو، أسلحة كيميائية في محافظة اللاذقية، فيما نفت السلطات السورية مرارا تلك الاتهامات.

بدوره أشار نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، في تعليق له على تصريحات بومبيو، إلى أن موسكو تأسف لمثل تلك التصريحات، قبل إتمام تحقيقات الأمم المتحدة في هذه القضية، لافتا إلى تأثيرها السلبي على عملية التسوية السياسية في سوريا.

هذا وأعرب نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، عن أسف بلاده لإصدار الولايات المتحدة بيانًا اتهمت فيه القوات الحكومية السورية باستخدام أسلحة كيميائية في محافظة اللاذقية في أيار/ مايو قبل انتهاء الأمم المتحدة من تحقيقها، مما قد يؤثر سلبًا على عملية التسوية السياسية في سوريا.