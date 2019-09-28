حمدوك يدعو واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بشكل عاجل

دعا رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مطالبا بالاستجابة السريعة.

وقال حمدوك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت إن الشعب لم يكن أبدا راع أو داعم للإرهاب بل النظام الذي انتفض ضده الشعب حتى خلعه.