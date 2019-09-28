رئيس هيئة الانتخابات التونسية: طالبنا في أكثر من مرة بتمكين القروي من ممارسة حقوقه كمرشح

طالب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون السلطات القضائية بتمكين المرشح ورجل الأعمال نبيل القروي من ممارسة حملته الانتخابية في جولة الإعادة، التي سيخوضها ضد المرشح قيس سعيد الذي تصدر نتائج الجولة الأولى.

وقال بفون في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" :"واحد من المبادئ التي تقوم العملية الانتخابية عليها هو تكافؤ الفرص بين المرشحين، ووضوح الرؤية بالنسبة للناخبين"، متابعا "بقاء المترشح القروي في حالة إيقاف يمس من مبدأ تكافؤ الفرص، ويجعل العملية الانتخابية غير متكافئة بين الاثنين".

وأضاف قائلا: "الهيئة طلبت في أكثر من مرة بتمكين القروي من إجراء حملة انتخابية، حتى لا تكون انتخاباتنا مشوبة بعيب، وهو عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين".

وأوضح بفون أن الموعد الأقرب والمبدئي لإجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية هي 13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال: "لم يتم تحديد موعد بشكل نهائي، لكن الموعد الأقرب هو 13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل بشكل مبدئي وعملي، لكن ذلك لا يتحدد إلا بعد الإعلان عنه رسميا يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، وفق آخر حكم يردنا من المحكمة الإدارية".