اللجنة الدستورية السورية تجتمع في جنيف يوم 30 أكتوبر

كشف خطاب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، موجه إلى مجلس الأمن، أن اللجنة الدستورية السورية سوف تعقد اجتماعها الأول في جنيف يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وجاء في الخطاب الذي نشر اليوم السبت أن: "مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يتطلع لاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019".

كما نص الخطاب: "اللجنة الدستورية قد تراجع دستور عام 2012، بما في ذلك سياق التجارب الدستورية السورية، وتعدل الدستور الحالي، وقد تصيغ دستورا جديدا".

وناقش وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم أمس الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اللجنة الدستورية السورية التي تم تشكيلها حديثا.