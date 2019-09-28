الأردن... المعلمون يرفضون علاوة الحكومة ويؤكدون استمرار الإضراب

أعلنت نقابة المعلمين في الأردن، اليوم السبت، رفضها علاوة أقرها مجلس الوزراء الأردني.

وأكدت النقابة مواصلتها الإضراب حتى تنفيذ مطالبها.

واعتبرت النقابة علاوة الحكومة، في بيان لها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي "فرضا للحل من طرف واحد للأزمة، مؤكدة استمرار الإضراب عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي واصفاً قرار الحكومة بـ "الاستبداد".

واستهجن نقيب المعلمين الأردنيين، ناصر النواصرة، عدم اعتذار الحكومة للمعلمين، عما تعرضوا له في احتجاجات 5 سبتمبر/أيلول الجاري، في إشارة لانتهاكات واعتقالات، تقول النقابة إن المعلمين تعرضوا لها.

وتابع في إشارة إلى العلاوة المقررة: "نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية، المقدار المطروح لا يساوي 10% بل أقل من العلاوة المستحقة التي يطالب بها المعلمون".

وكانت الحكومة الأردنية، قررت اليوم السبت، زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب، لتضاف إلى علاوة الـ 100 بالمائة، التي يتقاضاها المعلمون بالأساس.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قررت الحكومة في اجتماعها اليوم برئاسة عمر الرزاز، زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب.

وتتراوح قيمة العلاوة ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، حسب رتبهم.

وأكدت الوكالة أن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أشار إلى أن العلاوة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حال انتظام الدراسة.

جاء القرار بعد ساعات من حوار بين الحكومة والنقابة، لم يسفر عن نتائج تذكر، وإعلان المعلمين الاستمرار في الإضراب.

في غضون ذلك، تتمسك النقابة، والتي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر/أيلول الجاري.