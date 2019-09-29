وزير الإعلام اليمني: لا لقاءات بين قيادات حكومية والحوثيين في مسقط

القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني على حسابه في "تويتر": "لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن عقد لقاء بين قيادات في الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية المدعومة من إيران في العاصمة العمانية مسقط، ننفي نفيا قاطعا حدوث مثل هذا اللقاء تحت أي مسمى كان".

١- لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن عقد لقاء بين قيادات في الحكومة و #المليشيا_الحوثية المدعومة من #ايران في العاصمة العمانية #مسقط، ننفي نفياً قاطعاً حدوث مثل هذا اللقاء تحت اي مسمى كان — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 28, 2019

وأضاف أن "اللقاءات التي تتم بين الحكومة ومليشيا الحوثي معلنة ومحصورة في جولات المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة وآخرها مشاورات السويد"، مضيفا: "مثل هذه الأكاذيب اصطياد في الماء العكر ومحاولة لتشويه مواقف الحكومة الثابت في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية".

٢-اللقاءات التي تتم بين الحكومة ومليشيا الحوثي معلنة ومحصورة في جولات المفاوضات التي ترعاها #الأمم_المتحدة وآخرها مشاورات #السويد، ومثل هذه الأكاذيب اصطياد في الماء العكر ومحاولة لتشويه مواقف الحكومة الثابت في معركة استعادة الدولة واسقاط انقلاب #المليشيا_الحوثية — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 28, 2019

ويزور وفد حكومي يمني رفيع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، وعضوية نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز جباري، ووزير النقل صالح الجبواني، العاصمة العُمانية مسقط منذ السبت الماضي، تلبية لدعوة رسمية لمناقشة الأوضاع في اليمن وبحث السبل الممكنة لتحقيق السلام، حسب موقع الداخلية اليمنية.