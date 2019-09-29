تركي آل الشيخ ينعي وفاة الحارس الشخصي للملك سلمان

نعى رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على "تويتر"، عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان.

كتب تركي آل الشيخ على صفحته بموقع "تويتر"، قائلا " الله يرحمك يابطل ... عشرة سنين لم ارى منك الا كل خير واخلاص ... كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض ... رحمك الله رحمك الله يا ابوعبدالله ... الحمدالله على قضاءه وقدره ... غير مستوعب اني لن اراك بعد اليوم!".

الله يرحمك يابطل ... عشرة سنين لم ارى منك الا كل خير واخلاص ... كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض ... رحمك الله رحمك الله يا ابوعبدالله ... الحمدالله على قضاءه وقدره ... غير مستوعب اني لن اراك بعد اليوم! pic.twitter.com/gNEw0hKAgh — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 29, 2019

وتوفي صباح اليوم الأحد، الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان، على يد أحد أصدقائه بسبب خلاف شخصي بينها، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

وكان الراحل اللواء الفغم، حارسا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسا شخصيا للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمرا ملكيا بترقية حارسه الشخصي عبد العزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.