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15:08 29 سبتمبر/ أيلول 2019
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    اللواء عبد العزيز الفغم يسير خلف الملك سلمان بن عبد العزيز خلال إحدى زياراته الرسمية

    أول تعليق من والد قاتل حارس الملك سلمان

    © AFP 2019 / ALEXANDER NEMENOV
    العالم العربي
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    علق عضو مجلس الشورى السعودي، مشعل ممدوح آل علي، على إقدام نجله على قتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

    وشارك "آل علي" عددا من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إذ بدأ حديثه قائلا: "بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر معه أذى الكافي الشافي الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم ورفع الله عنا السوء والأذى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وآله نستغفر الله ونتوب إليه ياذا الجلال والإكرام".

    وأضاف: "مع التجليات الإلهية والرحمات الربانية نسألك أن تغفر لعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء، له الدعوات بالغفران والشهادة، وللغادر نقول رفعته إلى مقعد عليا بعد إن كان في الدنيا ملازما لولي أمرنا والد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعا وجندا عظم الله أجور".

    واختتم مشعل ممدوح آل علي تغريداته قائلا: "ولاة أمرنا وقادات الحرس الملكي وأسرته بنيه وذويه والشعب السعودي".

    ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، صباح اليوم السبت، عن المتحدث باسم شرطة مكة قوله في بيان "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن"، متابعا "كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة".

    اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري يسير خلف الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارة إلى موسكو، أكتوبر/تشرين الأول 2017
    © AFP 2019 / ALEXANDER NEMENOV
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    وأوضح البيان: "دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء، ما أدى لإصابة اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".

    وأضاف: "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن".

    وأكد البيان: "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبد العزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة. والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية".

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    حادثة, مقتل, حارس, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, السعودية
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