أول تعليق من والد قاتل حارس الملك سلمان

وشارك "آل علي" عددا من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إذ بدأ حديثه قائلا: "بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر معه أذى الكافي الشافي الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم ورفع الله عنا السوء والأذى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وآله نستغفر الله ونتوب إليه ياذا الجلال والإكرام".
بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي بسم الله خير الأسماء الذي لايضرمعه أذى الكافي الشافي الذي لايضر مع اسمه شيء فى الأرض ولابالسماء وهو السميع العليم ورفع الله عنا السوء والأذى بلاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم وصل اللهم على محمدوآله— د مشعل ممدوح آل علي (@alaliksa) September 28, 2019
نستغفرالله ونتوب إليه ياذ الجلال والإكرام
وأضاف: "مع التجليات الإلهية والرحمات الربانية نسألك أن تغفر لعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء، له الدعوات بالغفران والشهادة، وللغادر نقول رفعته إلى مقعد عليا بعد إن كان في الدنيا ملازما لولي أمرنا والد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعا وجندا عظم الله أجور".
#عبدالعزيز_الفغم— د مشعل ممدوح آل علي (@alaliksa) September 29, 2019
مع التجليات الإلهيه والرحمات الربانية نسألك أن تغفرلعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء ، لهالدعوات بالغفران والشهادة، وللغادرنقول رفعتيه الى مقعد عليا بعد إن كان في الدنيا ملازما لولي امرناوالد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعاوجندا🇸🇦
عظم الله أجور
يتبع
واختتم مشعل ممدوح آل علي تغريداته قائلا: "ولاة أمرنا وقادات الحرس الملكي وأسرته بنيه وذويه والشعب السعودي".
ولاة أمرنا وقادات الحرس الملكي وأسرته بنيه وذوية والشعب السعودي— د مشعل ممدوح آل علي (@alaliksa) September 29, 2019
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، صباح اليوم السبت، عن المتحدث باسم شرطة مكة قوله في بيان "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن"، متابعا "كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة".
وأضاف: "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن".
وأكد البيان: "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبد العزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة. والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)