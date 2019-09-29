أول تعليق من والد قاتل حارس الملك سلمان

علق عضو مجلس الشورى السعودي، مشعل ممدوح آل علي، على إقدام نجله على قتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وشارك "آل علي" عددا من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إذ بدأ حديثه قائلا: "بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر معه أذى الكافي الشافي الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم ورفع الله عنا السوء والأذى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وآله نستغفر الله ونتوب إليه ياذا الجلال والإكرام".

بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي بسم الله خير الأسماء الذي لايضرمعه أذى الكافي الشافي الذي لايضر مع اسمه شيء فى الأرض ولابالسماء وهو السميع العليم ورفع الله عنا السوء والأذى بلاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم وصل اللهم على محمدوآله

نستغفرالله ونتوب إليه ياذ الجلال والإكرام — د مشعل ممدوح آل علي (@alaliksa) September 28, 2019

وأضاف: "مع التجليات الإلهية والرحمات الربانية نسألك أن تغفر لعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء، له الدعوات بالغفران والشهادة، وللغادر نقول رفعته إلى مقعد عليا بعد إن كان في الدنيا ملازما لولي أمرنا والد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعا وجندا عظم الله أجور".

#عبدالعزيز_الفغم

مع التجليات الإلهيه والرحمات الربانية نسألك أن تغفرلعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء ، لهالدعوات بالغفران والشهادة، وللغادرنقول رفعتيه الى مقعد عليا بعد إن كان في الدنيا ملازما لولي امرناوالد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعاوجندا🇸🇦

عظم الله أجور

يتبع — د مشعل ممدوح آل علي (@alaliksa) September 29, 2019

واختتم مشعل ممدوح آل علي تغريداته قائلا: "ولاة أمرنا وقادات الحرس الملكي وأسرته بنيه وذويه والشعب السعودي".

ولاة أمرنا وقادات الحرس الملكي وأسرته بنيه وذوية والشعب السعودي — د مشعل ممدوح آل علي (@alaliksa) September 29, 2019

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، صباح اليوم السبت، عن المتحدث باسم شرطة مكة قوله في بيان "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن"، متابعا "كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة".

وأوضح البيان: "دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء، ما أدى لإصابة اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".

وأضاف: "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن".

وأكد البيان: "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبد العزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة. والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية".