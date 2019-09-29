العثماني: المغرب يرفض رسميا ”صفقة القرن“ والقدس ”خط أحمر“

وأكد العثماني، خلال مشاركته بلقاء مع منتخبي حزبه العدالة والتنمية، إن ”جميع مكونات البلاد ترفض هذه الصفقة، سواء تعلق الأمر برسائل وتصريحات العاهل المغربي محمد السادس، أو الدبلوماسية الوطنية وجميع القوى السياسية"، وفق صحيفة "هسبريس" المغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن العثماني أكد أن ”المغرب لا يزال مع الشعب الفلسطيني، وحكايات صفقة القرن ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة“، مشددًا على أن ”العاهل المغربي يترأس لجنة القدس ولا تنازل عن القدس عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة“.
و“صفقة القرن“ خطة أمريكية مرتقبة لتسوية سياسية بالشرق الأوسط، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.
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