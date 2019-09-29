استئناف اجتماعات "سد النهضة" بالخرطوم

تبدأ يوم غد الاثنين، اجتماعات اللجنة الوطنية الفنية المستقلة المكونة من السودان ومصر وإثيوبيا، لبحث موضوع "سد النهضة".

ووفقا لصحيفة "باج نيوز" السودانية، تم تكوين اللجنة تنفيذا لتوجيهات رؤساء الدول الثلاث بعد تعثر المفاوضات في الفترة السابقة.

وأعرب رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، خضر محمد قسم السيد، عن ثقته في أن تحرز هذه الجولة توافقا في ملف التفاوض بين الأطراف الثلاثة، موضحا أنه من المقرر مناقشة مقترحات مصرية وإثيوبية وسودانية بشأن السد.

وأعلن قسم السيد أن اجتماعات اللجنة البحثية ستتوج بلقاء لوزراء الموارد المائية في الدول الثلاث خلال الرابع والخامس من أكتوبر/تشرين الأول، لاعتماد نتائج هذا الاجتماع

يذكر أن اجتماعات الخرطوم تأتي لاستكمال البحث في موضوع الملء والتشغيل، وتستمر خلال الفترة من 30 سبتمبر/أيلول إلى الثالث من أكتوبر المقبل.

كانت مصر قد أعلنت رسميا في وقت سابق تعثر مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا.

وبدأت أثيوبيا منذ عام 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من أن يؤدي ملء وتشغيل السد إلى التأثير على حصتها من مياه النيل والذي يعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر.