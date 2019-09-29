وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يروجون لانتصارات وهمية 

علق وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على إعلان جماعة أنصار الله "الحوثيين"، السيطرة على 350 كيلو مترا مربعا في محور نجران جنوب غربي السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في "تويتر"، اليوم الأحد: "تروج ‎المليشيا الحوثية لانتصارات وهمية بهدف التغطية على مأزقها السياسي والعسكري وعزلتها الشعبية ورفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها وإظهار قدرتها على تحقيق إنجاز على الأرض والاستمرار في حربها بالوكالة لصالح أسيادها في طهران والتشويش على جريمة الاستهداف الإيراني لشركة أارامكو النفطية".

وأضاف أن "مليشيا الحوثي المدعومة من ايران استخدمت في مزاعمها مخزونها من مشاهد الفيديو والأسرى لمحاولة التفاف فاشلة نفذته قبل أشهر على عدد من كتائب لواء الفتح في محور كتاف".

وأكد أن "فك الحصار في حينه بدعم من طيران التحالف والتعامل مع عناصر المليشيا والقضاء بشكل كامل على ما يسمى لواء الصماد 3".

وذكر أن "المليشيات تلقت خلال الأشهر الماضية ضربات موجعة وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على يد أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات".

وأشار إلى "تمكن وحدات الجيش مسنودة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، من استعادة مئات الكيلو مترات في مختلف محاور ‎صعدة وحرض بمحافظة حجة".

وكانت "أنصار الله" بثت مشاهد عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، لعملية عسكرية واسعة استمرت لأشهر، اسمتها (نصر من الله)، قالت إنها تمكنت خلالها من السيطرة على 350 كيلومترا مربعا واسقاط 3 ألوية للجيش اليمني في محور نجران جنوب غربي السعودية، وأسر 2000 مقاتل بينهم سعوديون، وقتل وإصابة 500 آخرين.