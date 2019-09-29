السيسي للمصريين: اطمئنوا

طمأن الرئيس المصري عبد السيسي، اليوم الأحد، المواطنين المصريين محدودى الدخل، بسبب بعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه بموقع "تويتر"، " في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا، ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها".

فى اطار متابعتى لكل الاجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها .. ١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) September 29, 2019

وتابع الرئيس المصري، "أقول لهم أطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".