الجعفري: يجب إخراج القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي لتحقيق السلام في سوريا

قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إن التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يتطلب إخراج القوات الأجنبية المتواجدة بشكل غير شرعي في البلاد، مجددا التأكيد على استعداد دمشق لإطلاق عمل اللجنة الدستورية المعلن عنها.

القاهرة - سبوتنيك. قال الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي تناولت الوضع في سوريا، إن "نجاح أي مسار سياسي في سوريا يتطلب إنهاء وجود القوات الأجنبية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية".

وأكد الجعفري "نعيد التأكيد على استعدادنا للعمل النشط مع الدول الصديقة ومع المبعوث الخاص لإطلاق عمل اللجنة الدستورية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن الاثنين الماضي، عن التشكيل النهائي للجنة الدستور السورية، مؤكدا أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة.

وقال غوتيريش "أعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين".

وبحسب خطاب غوتيريش الرسمي لمجلس الأمن، فإنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الدستورية للمرة الأولى بحلول 30 أكتوبر / تشرين الأول المقبل في جنيف السويسرية.

وتعاني سوريا، منذ مارس/ آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وتقول دمشق إن وجود قوات الدول الغربية وتركيا، في سوريا غير شرعي بعكس القوات الروسية الموجودة بطلب منها.