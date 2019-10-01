الملك سلمان وولي عهده: نشارك شعب الهند ألم هذا المصاب

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة للرئيس الهندي رام ناث كوفيند، عقب الوفيات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية أوتار براديش في شمال الهند.

وقال الملك سلمان وولي عهده في البرقية: "علمنا بنبأ الوفيات الناتجة عن هطول أمطار غزيرة على ولاية أوتار براديش في شمال الهند ، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذا المصاب".

وأضافا: "نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين وللشعب الهندي الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة".

وأعلن مسؤولون أن أمطارا غزيرة أودت بحياة 113 شخصا على الأقل في ولايتي أوتار براديش وبيهار في الهند خلال الأيام الثلاثة الماضية.

#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يعزيان الرئيس الهندي في الوفيات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية أوتار براديش في شمال #الهند.#واس pic.twitter.com/MTeBnjJK0V — واس (@spagov) October 1, 2019

وعادة ما تأخذ الأمطار الموسمية، التي تبدأ في يونيو/حزيران، في الانحسار في أوائل سبتمبر/أيلول، لكن الأمطار الغزيرة استمرت في أنحاء من البلاد هذا العام.

وذكر مسؤول أن 93 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش منذ يوم الجمعة، بعد أن تعرضت مناطقها الشرقية لأمطار موسمية غزيرة.

وأشارت الشرطة الهندية إلى أن ارتفاع مستويات المياه دفع السلطات إلى نقل 900 سجين من سجن في منطقة باليا الشرقية.

وتعرضت مدينة باتنا، عاصمة بيهار، والتي يقطنها نحو مليوني نسمة، لأضرار بالغة، حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة الكثير من الشوارع ودخلت المنازل والمتاجر ومستشفى كبير.