القروي يهدد مجددا قبل أيام من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية

هدد المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، بالطعن في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إذا لم يتم إطلاق سراحه للإشراف على حملته الانتخابية.

وقال مرشح حزب "قلب تونس" من محبسه، في حوار مع صحيفة "المغرب" التونسية، إنه "سيطعن في نتائج الدور الثاني للرئاسية، لانعدام مبدأ تكافؤ الفرص مع المرشح قيس سعيد".

وأضاف: "سأطعن في نتائج الانتخابات حال فوز المرشح الآخر قيس سعيد لخرقها مبدأ تكافؤ الفرص الذي هو الضامن لمصداقية نتيجة الانتخابات، لأنهم لم يتيحوا لي المجال لأعرض برنامجي، ومنعت من التواصل مع الناخبين بقرار قضائي".

وكانت قوات الأمن التونسية ألقت القبض على المرشح الرئاسي نبيل القروي، في 23 أغسطس/ آب الماضي، وأودعته في السجن بتهم تتعلق بالفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

ولم يتمكن نبيل القروي من الإشراف على حملته الانتخابية أو التصويت في الجولة الأولى للاستحقاق الرئاسي، لكنه تمكن من المرور إلى جولة الإعادة بنسبة 15.5% بعد منافسه قيس سعيد الذي تحصل على 19.5 من نسبة الأصوات.