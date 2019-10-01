سيناتور روسي يعلق على عدم وفاء واشنطن بالتزاماتها وإخراج اللاجئين من "الركبان"

أعلن عضو لجنة شؤون الدفاع والأمن في مجلس الفيدرالية الروسي، فرانتس كلينتسيفيتش، اليوم الثلاثاء، أن عدم وفاء واشنطن بالتزاماتها وإخراج اللاجئين من مخيم "الركبان" السوري هو تغطية واضحة للإرهابيين.

موسكو - سبوتنيك. وكتب السيناتور على "فيسبوك":

"في الواقع، تواجد القوات الأمريكية في سوريا هو السبب الرئيسي، إن لم يكن السبب الوحيد، لمنع التدمير النهائي للإرهاب في هذا البلد. فقد كان ذلك واضحاً بالنسبة لنا منذ سنوات عديدة، ولكن اليوم الأمريكان توقفوا حتى عن إخفاء أفعالهم؛ الحديث يدور عن التغطية العلنية للإرهابيين".

وأضاف "عملياً ودون أي احتمال للخطأ هنا، يمكن الإشارة على خارطة سوريا إلى أماكن نشاطهم [الإرهابيين] الأكبر. وهي نفس أمكنة تواجد القوات الأمريكية".

هذا وكان مقر التنسيق المشترك الروسي السوري، أعلن بأن الولايات المتحدة أحبطت خطة إجلاء المدنيين من مخيم الركبان. ووفقا لخطة الأمم المتحدة التي تدعمها دمشق، كان ينبغي، وعلى مدى خمسة أيام، أن يغادر مخيم اللاجئين من 2 إلى 2.5 ألف شخص. ومع ذلك، في 29 أيلول/ سبتمبر، وعبر معبر "جليب"، بدلا من ألفي مواطن سوري المقرر إجلاءهم من مخيم الركبان، غادر ما مجموعه 336 شخصاً.