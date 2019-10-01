سليماني: الكيان الصهيوني أراد القضاء على حزب الله

قال الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إن إسرائيل أرادت القضاء على "حزب الله" اللبناني.

وأوضح سليماني في حوار مطول لقناة "العالم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الهدف الحقيقي من الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان (يوليو/ تموز 2006)، كان التخلص من "حزب الله" إلى الأبد.

وتابع الجنرال سليماني:

ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار ثلاثة أهداف لهذه الحرب: أوّلاً، فرصة التواجد الأمريكي وسيادة أمريكا على العراق والرعب والفزع الذي بثه التواجد الأمريكي في المنطقة.

وتابع قائد فيلق القدس:

ثانيا، استعداد البلدان العربية وإعلانها الخفي للتعاون مع الكيان الصهيوني في حربه لاستئصال حزب الله، والتغيير الديموغرافي في جنوب لبنان.

وأضاف الجنرال سليماني:

ثالثاً، مآرب الكيان الصهيوني نفسه لانتهاز هذه الفرصة للتخلص من "حزب الله" إلى الأبد.

وأكد خلال المقابلة المطولة أن هذه الأهداف الثلاثة هي الأهداف الخفية التي مثلت أسباب وجذور الحرب الإسرائيلية على لبنان، عام 2006.