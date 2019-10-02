"علماء السودان" تهاجم "الحرية والتغيير" بسبب كرة القدم

هاجمت هيئة علماء السودان قوى الحرية والتغيير بسبب انطلاق دوري كرة القدم النسائية بالبلاد، وقالت إنها تسعى إلى علمنة الدولة السودانية.

وقال رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح، إن قوى الحرية والتغيير تعمل على برنامج واضح يسعى إلى علمنة الدولة السودانية عبر تغيير سلوك المجتمع السوداني في عاداته ولبسه وصولا إلى المعتقدات الدينية بالبلاد.

وأضاف صالح في حوار مع موقع "الانتباهة أون لاين" أن "توجه العلمنة لدى قوى الحرية والتغيير ظهر جليا من خلال تصريحات وزراء الحكومة الحالية وآخرهم وزير العدل".

وأشار عثمان إلى أن انطلاق دوري كرة القدم النسائية بالسودان دليل قاطع على علمانية الدولة، وأوضح رغم جواز ممارسة المرأة للرياضة في الدين الاسلامي إلا أنها مقيدة بشروط تتعلق بالصحة وستر العورة، وقال محمد عثمان أن مشاهدة الرجال للنساء وهن يمارسن كرة القدم وهن في ظل عورة كاشفة فهذا أمر لايجوز.

وأشار إلى أنه إذا كانت المرأة تمارس الكرة وهي في حيز مستور دون وجود أجنبي فهذا جائز في الإسلام، وحول حديث البعض عن حقوق المرأة في ممارسة الرياضة تحت حقوق الانسان قال عثمان إن "كرة القدم تديرها الماسونية العالمية التي لها توجه علماني".

للمرة الأولى في السودان، انطلق، يوم الاثنين، أول دوري لكرة القدم النسائية، بمباراة بين فريقين في الخرطوم تابعها مئات المشجعين والدبلوماسيين من المدرجات.

والدوري الذي سيشارك فيه 21 فريقا نسائيا، أعلن عنه في آب/أغسطس الماضي، في خطوة لم تكن واردة في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وأقيمت المباراة الأولى بين فريقي التحدي والدفاع في العاصمة السودانية، علما بأن المباريات ستشمل أيضا مدن مدني والأبيض وكادقلي.

وأقيمت المباراة على وقع هتافات المشجعين من الرجال والنساء، والذين ردد العديد منهم شعارات رفعت في الاحتجاجات الشعبية التي أدت في نيسان/أبريل إلى الإطاحة بالبشير بعد نحو ثلاثة عقود في الحكم.