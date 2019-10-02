المتحدث باسم التحالف الدولي: واشنطن تدعم أية مبادرات أممية بشأن مخيم الركبان 

أعلن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، العقيد مايلز كاغينز، اليوم الأربعاء، أن التحالف على استعداد لدعم أية مبادرات للأمم المتحدة في مخيم "الركبان"، وهو على اتصال وثيق بالمنظمة.

واشنطن - سبوتنيك. وقال كاغينز لوكالة "سبوتنيك"، معلقاً على اتهامات روسيا وسوريا بتعطيل إجلاء اللاجئين من مخيم "الركبان": إن قوات التحالف العسكرية مستعدة دائمًا لدعم أية مبادرات للأمم المتحدة".

وتابع كاغينز: إن القوات تهدف إلى تخفيف المعاناة وتحسين حياة الأشخاص الذين يعيشون في مخيم الركبان، بما في ذلك ودعم أي عودة آمنة وطوعية للأشخاص إلى الوطن.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل ممارسة الضغط على روسيا لإقناع السلطات السورية بتنظيم وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المخيم، موضحاً أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيواصل الحفاظ على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة بشأن هذه القضايا.

هذا وكان مقر التنسيق المشترك الروسي السوري، أعلن بأن الولايات المتحدة أحبطت خطة إجلاء المدنيين من مخيم الركبان.

ووفقا لخطة الأمم المتحدة التي تدعمها دمشق، كان ينبغي، وعلى مدى خمسة أيام، أن يغادر مخيم اللاجئين من 2 إلى 2.5 ألف شخص.

ومع ذلك، في 29 سبتمبر/ أيلول، وعبر معبر "جليب"، بدلا من ألفي مواطن سوري المقرر إجلاءهم من مخيم الركبان، غادر ما مجموعه ثلاثمئة وستة وثلاثين شخصاً.