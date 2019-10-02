بالصور... وصول "الثور المجنح" إلى العراق

أعلنت وزارة الثقافة في العراق، عن وصول نسخة طبق الأصل من "الثور المجنح" الموجود في بريطانيا، إلى البلاد.

وكان في استقبال الشحنة الأولى من النصب التاريخي المدير العام لدائرة العلاقات الثقافية في الوزارة، فلاح العاني، برفقة السفير الإسباني في بغداد خوان خوسيه اسكوبار.

وقامت مؤسسة "فاكتوم" الإسبانية، بإهداء العمل إلى العراق كجزء من اتفاقية التعاون الثقافي بين الحكومة العراقية ونظيرتها الإسبانية.

وسيتم في وقت لاحق نقل النموذج إلى جامعة الموصل، بسبب تدمير معظم آثار الحضارة الآشورية من قبل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي خلال سيطرتهم على المدينة.

"الثور المجنح"، هو أحد الرموز الأثرية المهمة العراقية من العصر الآشوري، والنسخة الأصلية عبارة عن تمثال ضخم يبلغ طوله 4.42 متر ويزن أكثر من 30 طنا.