اجتماع عسكري بين مسؤولين قطري وتركي

استقبل اللواء سعيد بن حصين الخيارين قائد القوات البرية القطرية، الفريق ياشر غولر رئيس الأركان بالقوات المسلحة التركية.

ويأتي الاجتماع ضمن زيارة رسمية يقوم بها رئيس أركان الجيش التركي والوفد المرافق له، إلى قطر.

قائد القوات البرية الأميرية القطرية يستقبل رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة التركية pic.twitter.com/ngGLuLweSv — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) October 3, 2019

ووفقا لوزارة الدفاع القطرية، تم خلال الزيارة مناقشة العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

واصطحب حصين الضيف في جولة تعريفية للقوات البرية، للاطلاع على أحدث المعدات الحربية التي تمتلكها القوات.