بينهم سيدتان... السعودية تبدأ محاكمة 45 إرهابيا

وبحسب موقع صحيفة "عاجل" السعودية، بدأت اليوم المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمة خلية إرهابية مكونة من 45 إرهابياً بينهم سيدة سعودية وأخرى فلبينية، متهمين بالتورط باستهداف عدد من رجال الأمن من ضمنهم العقيد كتاب الحمادي مدير المباحث العامة في القويقعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء بالخلية متهمين بالهجوم المسلح على مركز سويف الحدودي في محافظة عرعر، وتشمل القائمة جرائم أخرى، منها اشتراك بعض عناصرها في تفجير دور العبادة بعدة مناطق، خاصة مسجد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، إلى جانب مسجدي المشهد والرضا في نجران والأحساء، واشتراكهم في تفجير مسجد مركز تدريب قوات الطوارئ بأبها.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن مقتل العقيد كتاب ماجد الحمادي مدير المباحث العامة في القويقعة 2016، حيث كان متجها إلى مقر عمله مستقلا سيارة المباحث العامة، فتعرض لعملية إطلاق نار من مجهول مسلح، مما أدى إلى وفاته.

ووقعت حادثة تفجير مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها جنوب المملكة، في 6 أغسطس/آب 2015، أثناء أداء صلاة الظهر بالمسجد، نتج عنه مقتل 15 شخصا وهم: 5 رجال أمن من قوات الطوارئ، و6 متدربون بالدورات الخاصة بأعمال الحج، و4 عمال من الجنسية البنغلاديشية.

وكانت النيابة العامة قدمت للمحكمة ملف الخلية وذلك لإجراء محاكمتهم.