"الغذاء والدواء السعودية": لا توحيد أسعار بين الدول العربية

صرح هشام الجضعي، رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودية، بأنه "لا يوجد حاليا نقاش لتوحيد الأسعار بين الدول العربية، وأن المملكة تأخذ الأسعار من 30 دولة منها دول عربية وعالمية وتاخذ غالبا أقل الأسعار".

وبرر، في مؤتمر صحفي عقد بالرياض، الجضعي استبعاده فكرة توحيد أسعار الأدوية بين الدول العربية بأن لكل دولة في العالم تنظيمات في تسعيراتها للأدوية، وهناك حرية في التسعير وتعطي فرصة أفضل من ناحية توفر الأدوية لدى الدول، بحسب جريدة "الرياض".

وأكد الجضعي الحرص على استمرار التجمع العربي لمناقشة المستجدات وتنوع الخبرات ليتسنى الاطلاع والاستفادة من التجارب العربية والعالمية للوصول إلى نماذج عربية تضاهي الأسواق العالمية في الجودة والكفاءة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بالرياض "اليوم" بمناسبة الإعلان حول تنظيم الهيئة العامة للغذاء والدواء المؤتمر العربي الرابع للغذاء والدواء والأجهزة الطبية تحت شعار "تحديات الإطار التنظيمي ... والتنفيذ" بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة من 13-15 شعبان 1441 الموافق 6-8 إبريل 2020.

ولفت "الجضعي" إلى أن المؤتمر سيناقش أيضاً التحديات والصعوبات التي تواجه الهيئات الرقابية في الوطن العربي لتفعيل الأنظمة التشريعية والرقابية في هذه المجالات ومحاولة إيجاد مواءمة بين الدول العربية في الأنظمة الرقابية، ما يدعم الاقتصاد بتعزيز الصناعة والتجارة البينية في الوطن العربي.

من ناحيته، أكد ناصر القحطاني مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية سعي المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التنمية الإدارية في مختلف القطاعات والخدمات بما فيها قطاع الدواء والغذاء والأجهزة الطبية بما يضمن أمن وسلامة وصحة المواطن العربي، وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد فرصة ثمينة لنقل تجارب وخبرات هيئة الدواء السعودية في النظم التشريعية والرقابية إلى باقي الدول العربية.