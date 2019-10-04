خالد بن سلمان يتحدث عن "التهدئة" في اليمن

علق نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، على التهدئة في اليمن، قائلا إن "السعودية تنظر إلى التهدئة التي أعلنت من اليمن بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوما، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي"