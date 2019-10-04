رئيس جنوب السودان يعلن موقفه تجاه مصر

وأعرب كير خلال استقباله للسفير المصري في جوبا أحمد بهاء الدين، بمناسبة انتهاء مهام عمله، عن خالص تقديره وشكره لمصر لما قدمته من دعم لتنفيذ اتفاق السلام المنشط في بلاده، وخاصة في مجال تأسيس مراكز تجميع القوات.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أن السفير بهاء الدين أكد خلال اللقاء استمرار دعم وتعاون مصر مع جنوب السودان في جميع المجالات، وخاصةً في مجالات الصحة والتعليم، وكذا العمل مع لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية، حتى الوصول لخطوة تحقيق السلام في جميع أرجاء جنوب السودان.