قلق بعد أنباء دخول "داعش" بغداد وسط احتجاجات عنيفة... ومصدر أمني يعلق

علق مصدر أمني، اليوم الجمعة، على الأنباء التي تم تداولها بشأن دخول "داعش" إلى قضاء الطارمية، مع تزايد رقعة التظاهرات.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" إن "ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام، بشأن دخول تنظيم داعش إلى قضاء الطارمية، شمالي بغداد، غير صحيح إطلاقا".

وأضاف أن "الوضع في الطارمية مستتب، وهناك من يحاول خلط الأوراق خاصة بالتزامن مع التظاهرات في بغداد وبعض المحافظات".

وقالت الشرطة ومصادر طبية في العراق لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، إن عدد قتلى ثلاثة أيام من الاضطرابات المناهضة للحكومة ارتفع إلى 44 قتيلا.

وأضافت المصادر أن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية بجنوب البلاد حيث لقي 18 حتفهم، بينما قتل 16 في العاصمة بغداد.

وبدأت الاحتجاجات التي أصيب فيها مئات بسبب البطالة وسوء الخدمات لكنها تحولت إلى دعوات لتغيير الحكومة وأصبحت تمثل واحدا من أكبر التحديات الأمنية منذ سنوات.