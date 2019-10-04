الكويت... اختراق موقع هيئة المعلومات المدنية

تعرض الموقع الإلكتروني لهيئة المعلومات المدنية الكويتي لمحاولات اختراق من «هاكرز» ضمن سلسلة عمليات مبرمجة الشهر الماضي، استمرت حتى بداية الشهر الجاري.

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر مطلعة أن الاختراق ركز على بعض مواطن الثغرات للدخول إلى النظام وتعطيله، والسطو على بياناته، وتشفيرها بهدف الابتزاز.

وأشارت المصادر إلى أن محاولة الاختراق تسببت بتعطل أنظمة الربط الإلكتروني في وزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية وهيئة القوى العاملة وجهات أخرى، بشكل متكرر طوال الأيام الخمسة الماضية.

وعزت المصادر استهداف أنظمة "المدنية" و"الداخلية" و"القوى العاملة" تحديدا، بوجود كم هائل من البيانات، التي تحتوي على معلومات سرية تتعلق بالحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين والمقيمين.

وأكدت المصادر أن تقرير لديوان المحاسبة كان قد حذر في وقت سابق، من ضعف الحماية السيبرانية في معظم الجهات الحكومية، لكن القليل منها أخذ تلك التحذيرات على محمل الجد، لتتعرض معلومات الكويتيين وبياناتهم لخطر شديد.