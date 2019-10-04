"أنصار الله" تعلن إلحاق خسائر فادحة في الجيش اليمني بقصف شمال حجة

شنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، قصفاً على الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجماعة استهدفت بثلاثة صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3 كم) وعدد من قذائف المدفعية، تجمعات للجيش اليمني في جبهة حيران شمال غربي حجة.

ووفقاً لـ " أنصار الله "، فإن القصف الصاروخي والمدفعي أسفر عن مقتل وإصابة "أعداد" من العسكريين.

ومنذ إعلان الجيش اليمني سيطرته على مركز مديرية حيران، منتصف أغسطس العام الماضي، تشن "أنصار الله" عمليات قصف وقنص مكثفة تستهدف قواته في مناطق متفرقة في المديرية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.