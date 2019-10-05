ارتفاع حصيلة قمع تظاهرات ذي قار جنوبي العراق إلى 400 قتيل وجريح

أعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، في تصريح خاص لمراسلة سبوتنيك في العراق، السبت، عن أكثر من 400 شخص بين قتيل وجريح، إثر قمع تظاهرات ذي قار جنوبي البلاد.

وأوضح البياتي أن 19 شخص أغلبهم من المتظاهرين قتلوا، فيما أصيب 301 آخرين، بسبب الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع والهراوات التي استخدمت من قبل الأجهزة الأمنية في قمعها للتظاهرات.

وكشف عن إصابة 85 منتسبا من الأجهزة الأمنية، بجروح. ونوه إلى أن عدد المتظاهرين الذين اعتقلوا بلغ 65 شخصا، وتم اطلاق سراحهم.

ولفت عضو المفوضية، إلى أن قائد شرطة ذي قار أمر القوات الأمنية اليوم بعدم استخدام الهراوات، ويوم أمس امرها بعدم استخدام السلاح والرصاص الحي تجاه المتظاهرين، وتوزيع الماء والعلم العراقي لهم.

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.