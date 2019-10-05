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19:07 05 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    سبوتنيك ترصد جبهات إدلب مع سريان وقف إطلاق النار

    غارات سورية روسية تحيد 30 إرهابيا من أجناد القوقاز شرقي إدلب

    © Sputnik . BASSEL SHARTOUH
    العالم العربي
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    شن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، صباح اليوم السبت، سلسلة غارات استهدفت غرفة عمليات تنظيم أجناد القوقاز شرق إدلب خلال اجتماع قيادي لشن هجوم على مواقع الجيش السوري، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين وقادتهم من التنظيمين.

    تصاعد الدخان بعد قصف من قبل قوات الحكومة السورية لمدينة خان شيخون في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب الذي يسيطر عليه الإرهابيون، سوريا 29 مايو/ أيار 2019
    © AFP 2019 / AL-dyab
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    وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب إن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك نفذ صباح اليوم سلسلة من الغارات الجوية على مواقع وحشود لمسلحي أجناد القوقاز بريف إدلب الشرقي.

    ونقل المراسل عن مصدر ميداني تأكيده أن طائرات الاستطلاع رصدت غرفة عمليات تابعة لمسلحي أجناد القوقاز وهيئة تحرير الشام بمحيط بلدة بليصة شرق إدلب حيث تقاطعت هذه المشاهدات مع معلومات استخبارية عن وجود اجتماع لقياديين في المكان، حيث تم التعامل بشكل سريع مع الهدف عبر 5 غارات جوية استهدفت مكان الاجتماع والمكون من غرفة عمليات واتصالات تستخدمها المجموعات المسلحة.

    وأشار المصدر إلى أن التنظيمات الإرهابية كانت تتحضر لشن هجوم واسع باتجاه مواقع للجيش السوري في المنطقة.

    وأضاف أنه تم تدمير المقر بشكل كامل وتدمير عدة آليات كانت متواجدة في المكان بالإضافة إلى مقتل وإصابة مايزيد على 30 مسلحا بينهم قياديون كانوا متواجدين في "غرفة العمليات".

    ويضم تنظيم "أجناد القوقاز"، مقاتلين متطرفين متحدرين من دول تقع على الحد الفاصل بين أوروبا وآسيا مثل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا والشيشان، وتقدر أعدادهم بآلاف المقاتلين الذين وصلوا إلى سوريا مع عائلاتهم أواخر 2012 وأوائل 2013، وبدأوا بالتجمع في فصيل عسكري واحد تحول إلى كيان مستقل عن الفصائل الأخرى.

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