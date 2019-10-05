اليمن... قوات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي تغادر الحديدة باتجاه عدن

أعلنت قوات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم السبت، سحب وحدات لها مشاركة في عمليات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة غرب اليمن، وإرسالها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إنها "دفعت بقوة عسكرية من الساحل الغربي صوب العاصمة عدن، للمشاركة في تأمين المحافظات الجنوبية وعاصمتها عدن من أي اعتداءات أو هجمات إرهابية".

وأضاف أن "التعزيزات تأتي في إطار مشاركة ألوية العمالقة في العمليات التي تنفذها في محاربة التنظيمات الإرهابية، التي تسعى للعودة إلى عدن وإسقاطها مجدداً"، في إشارة إلى الجيش اليمني

وأشارت إلى "استعداد قوات أخرى من ألوية العمالقة في الساحل الغربي إلى الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية لتأمين وحماية المناطق والمحافظات الجنوبية من اي هجمات إرهابية".

وكانت ألوية العمالقة الجنوبية أعلنت في بيان، في 26 أغسطس الماضي عقب سيطرة المجلس الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن تأييدها للمجلس، ودعت الحكومة إلى الاستماع لمطالبه، وطالبت حزب التجمع اليمني للإصلاح الى التوجه لاستعادة مناطق شمال اليمن من جماعة أنصار الله "الحوثيين".