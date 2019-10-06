الجيش الليبي يعلن شن غارات على مواقع عسكرية تابعة لحكومة الوفاق في مدينة سرت

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن سلاح الجو الليبي قد شن غارات جوية استهدف خلالها أربعة مواقع عسكرية في مدينة سرت تابعة لحكومة الوفاق، مشيرا إلى أن تلك المواقع كانت تستخدم لتخزين الأسلحة والذخائر.

بنغازي - سبوتنيك. وقال المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية يشن غارات متتالية يستهدف من خلالها عدد 4 أهداف عسكرية في سرت تتمثل في مخازن كانت المليشيات الإرهابية تستخدمها لتخزين الاسلحة والذخائر".

واضاف البيان أن "بهذا تبرهن قواتنا الجوية على سيادتها الكاملة على مسرح العمليات"، مضيفا بأن " ذلك بعد رفع قدراتها في الاستطلاع والتسليح والعمليات بدعم وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة الليبي".