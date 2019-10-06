أول تعليق من محمد بن راشد على نتائج انتخابات المجلس الوطني الإماراتي

علق صباح اليوم الأحد، الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على نتائج انتخابات المجلس الوطني الإماراتي التي ضمت 495 مرشحا بينهم 180 امرأة.

وقال آل راشد في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "نبارك للفائزين بانتخابات المجلس الوطني ... ونشد على يد جميع المرشحين الذي ساهموا بانجاح هذا العرس الوطني".

وأضاف:"نقول لجميع من صوت بأن تجربتنا متميزة ومتفردة وإماراتية ... والسلطات التنفيذية والتشريعية بالدولة ستبقى يد واحدة لخدمة جميع أبناء الوطن".

نبارك للفائزين بانتخابات المجلس الوطني ... ونشد علي يد جميع المرشحين الذي ساهموا بانجاح هذا العرس الوطني ... ونقول لجميع من صوت بأن تجربتنا متميزة ومتفردة وإماراتية ... والسلطات التنفيذية والتشريعية بالدولة ستبقى يد واحدة لخدمة جميع أبناء الوطن . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 6, 2019

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الأسماء الأولية للفائزين في المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دورته الرابعة، وذلك بعد اختتام مراحل التصويت، التي بلغ خلالها مجموع الأصوات على مستوى الدولة ْ117,592 صوت وبنسبة 34,81 % من عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.