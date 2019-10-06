على وقع التظاهرات... مجلس محافظة بغداد يصوت على قبول استقالة المحافظ

صوت مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، بالإجماع على استقالة محافظ العاصمة فلاح الجزائري.

وذكر التلفزيون الرسمي، في خبر عاجل، أن "مجلس محافظة بغداد صوت على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري من منصبه"، وذلك حسب قناة "السومرية نيوز".

وقال التليفزيون العراقي، إن "المجلس فتح باب الترشيح لاختيار بديلا عن الجزائري".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد. وأطلقت الأجهزة الأمنية النار على 19 متظاهرا، بينما أصابت أكثر من 30، أمس السبت، ليرتفع عدد ضحايا التظاهرات لأكثر من 100 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها مساء أمس السبت، واتخذ فيها حزمة من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين.

كما تضمنت قرارات الجلسة الاستثنائية تعزيز رصيد صندوق الإسكان لزيادة المقترضين وإعفائهم من الفوائد، فضلا عن منح 150 ألف شخص ممن لا يملكون القدرة على العمل منحاً شهرية وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة أو ما يعرف بالأكشاك في بغداد وغيرها من المحافظات، لتوفير فرص العمل للشباب.