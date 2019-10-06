الرئيس الفلسطيني: موقفنا ثابت تجاه أسرى وضحايا الأعمال الإسرائيلية

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، على ثبات موقف القيادة الفلسطينية من موضوع الأسرى وضحايا الأعمال الإسرائيلية.

ونقل مراسل "سبوتنيك"، قول عباس في اجتماع القيادة الفلسطينية: "موقفنا من موضوع الشهداء والأسرى ثابت ولن يتغير ولن نتراجع عنه".

وعلى صعيد آخر، كشف عباس عن تشكيل لجنتين من تنفيذية منظمة التحرير ومركزية حركة فتح لمتابعة ملف الانتخابات.

الرئيس محمود عباس: شكلنا لجنتين من التنفيذية والمركزية لمتابعة ملف الانتخابات، ومصرون على اجرائها في #القدس و #غزة و #الضفة. — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 6, 2019

وأعلن الرئيس عباس إصرار القيادة على إجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية وغزة والقدس.

وكشف عباس أن الإسرائيليين وافقوا على وجود لجنة مالية لبحث كافة القضايا المالية بأثر رجعي.