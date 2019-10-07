المدفعية التركية تستهدف قرية في ريف الحسكة

وأشار المراسل إلى أن رتل آليات ومدرعات للجيش التركي دخل من بوابة جرابلس باتجاه ريف منبج في ريف حلب الشرقي، تزامنا مع استنفار في صفوف قوات ما يعرف بـ"الجيش الوطني" المدعوم من قبل تركيا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الإثنين، عن مراسل التلفزيون السوري في الحسكة قوله إن هناك "أنباء عن هجوم تركي يستهدف تل طويل بالمالكية في ريف المحافظة الشمال الشرقي وهو أحد مواقع "قسد""

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن بلاده عازمة على شن عملية عسكرية شمال شرقي سوريا لتطهير المنطقة من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".

يأتي ذلك تزامنا مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من منطقة شمال شرقي سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش".

وتعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ "تدمير وهدم" اقتصاد تركيا في حال إقدامها على أية خطوة "خارج الحدود" في سوريا.