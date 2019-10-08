"لا نستبعد وجود خطر"... الدعم السريع يتحدث عن محاولة لاغتيال حميدتي

رفض الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة آدم التعليق على الشائعة التي انتشرت مؤخراً عن فشل محاولة لاغتيال نائب رئيس المجلس السيادي والقائد الأعلى لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي.

ووفقا لصحيفة "الانتباهة"، قال العميد ركن جمال جمعة: "لا نؤكد أو ننفي خبر محاولة الاغتيال. تلقيت كثير من الاتصالات في هذا الأمر وكان ردي إذا وجدتم نفي أو تأكيد لهذا الخبر من أية جهة عاودوا الاتصال بي".

ودعا جمعة الإعلام إلى التريث وعدم الاهتمام بكل ما يشاع، مضيفا: "لم نقل أن الخبر صحيح أو خطأ. حددوا أنتم".

وحول حماية عضو المجلس السيادي الفريق أول حميدتي، أوضح الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أن حماية حميدتي مسؤولية قوات الدعم السريع.

وأكمل: "نرى أن الحماية المتوفرة كافية. هناك منظومة قريبة وبعيدة لتأمينه، ولكن لا نستبعد وجود خطر محدق رغم المنظومة المتكاملة للتأمين".

وانتشرت شائعة على نطاق واسع عبر وسائط التواصل الاجتماعي، بشأن محاولة فاشلة لاغتيال نائب رئيس المجلس السيادي والقائد الأعلى لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي.