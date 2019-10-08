أرشيف الجيش الإسرائيلي: تخوفنا من فناء دولة إسرائيل في حرب أكتوبر 73

نشرت صحيفة عبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، بعض تفاصيل أرشيف الجيش الإسرائيلي عن حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم، الثلاثاء، بأن المسؤولين الإسرائيليين (سياسيون وعسكريون) تخوفوا من مجئ نهاية دولتهم، على خلفية مفاجأة الجيش المصري واقتحام خط "بارليف"، ودخول الضفة الشرقية لقناة السويس، واستعادة شبه جزيرة سيناء.

سمحت وزارة الدفاع الإسرائيلية بنشر مقتطفات من أرشيف الجيش الإسرائيلي لحرب "يوم كيبور" أو الحرب العربية الإسرائيلية، الذي جاء فيه أن يوم السادس من أكتوبر 1973 كان يوما "من أجل أرض إسرائيل".

ونقلت الصحيفة العبرية عن أرشيف الجيش الإسرائيلي، بلسان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال ديفيد أليعازر، أن بلاده "تخشى من الانسحاب وترك السلاح"، وبأن كل التقارير السابقة ليوم السادس من أكتوبر كانت تشير إلى انخفاض احتمالات اندلاع حرب بين مصر وإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن القادة العسكريين حاولوا شحذ همم جنودهم وضباطهم في أرض المعركة، بعد خسارتهم أمام الجيش المصري بالقول:

إن هذه المعركة من أجل أرض إسرائيل.

وأكدت الصحيفة العبرية أن أرشيف الجيش الإسرائيلي يؤكد أن موشيه دايان، وزير الدفاع إبان الحرب، تخوف وبقوة، من فناء دولته، وبقائها دون سلاح أو دون من يدافع عنها، ودون طائرات ودبابات، وخشي من أن يحيط العرب بإسرائيل من كل جانب.

يشار إلى أن العنوان الرئيس للصحيفة جاء كالتالي: العرب يحيطون بنا من كل جانب.