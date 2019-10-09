انسحاب القوات الإماراتية والسودانية من أكبر قاعدة عسكرية في اليمن

سحبت الإمارات والسودان في اليومين الأخيرين عددا كبيرا من الدبابات والعربات العسكرية من عدن، فيما أعلن التحالف العربي بأن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إعادة التموضع.

ونقل موقع قناة "RT" عن مصادر، أن "سحب الإمارات لقواتها من بعض المواقع بقاعدة "العند" في محافظة لحج جنوبي اليمن، يأتي ضمن خطة إعادة تموضع دون أن يكشف عن نقاط تمركزها الجديدة".

وذكرت وكالة "رويترز"، في وقت سابق، أن الإمارات سحبت بعض قواتها من مدينة عدن، أمس الثلاثاء، في الوقت الذي يعمل فيه التحالف العربي على إنهاء صراع على السلطة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال مسؤولان لوكالة "رويترز"، إن رتلا إماراتيا صعد إلى ظهر سفينة عسكرية في ميناء البريقة النفطي قرب مصفاة عدن، فيما قال 4 موظفين في المصفاة إنهم شاهدوا رتلا كبيرا من المركبات العسكرية و3 حافلات تحمل نحو 200 جندي وهي تتجه نحو الميناء.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، في إسقاط العاصمة المؤقتة عدن بقبضة قواته في العاشر من أغسطس/ آب الماضي، خاصة بعد شن الطيران الإماراتي، في 29 من ذات الشهر، غارات على الجيش اليمني أثناء محاولته استعادة السيطرة على عدن، ما دفع عددا من مسؤولي الحكومة، إلى مطالبة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بإنهاء دور أبوظبي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 26 آذار/ مارس من عام 2015.