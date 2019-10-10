دفعة جديدة من المهجرين السوريين تصل إلى معبر جديدة يابوس قادمين من لبنان

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين الى معبر جديدة يابوس قادمين من لبنان.

فبحسب وكالة الأنباء السورية، فإن دفعة المهجرين وصلوا من لبنان من أجل العودة الى قراهم وبلداتهم المحررة من الإرهاب.

#عاجل || #سانا

مراسلة سانا: وصول دفعة جديدة من المهجرين إلى #معبر_جديدة_يابوس قادمين من #لبنان في طريقهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة من الإرهاب — سانا عاجل (@SanaAjel) October 10, 2019

هذا وعاد عشرات الآلاف من المهجرين السوريين منذ أبريل/نيسان من العام الماضي عبر معابر الدبوسية والزمراني وجديدة يابوس الحدودية مع لبنان إلى قراهم وبلداتهم بعد أن حررها الجيش السوري،

بالإضافة إلى عودة الآلاف من المهجرين السوريين في الأردن عبر معبر نصيب جنوب سوريا.

يذكر بأن معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية قد شهد عبور 1,2 مليون مسافر منذ إعادة افتتاحه شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

هذا وكان العقيد مازن غندور رئيس مركز هجرة نصيب قد صرح لوكالة "سبوتنيك" أن عدد القادمين إلى سوريا عبر مركز نصيب الحدودي مع الأردن منذ افتتاح المعبر بلغ نحو 629 ألفاً من كافة الجنسيات، بينهم 257 ألف سوري و372 ألفا من جنسيات أخرى معظمهم من العرب.