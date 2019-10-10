الجيش التركي والميليشيات الموالية له يسيطرون على 8 قرى شمال الرقة

صرحت مصادر محلية بريف الرقة لمراسل "سبوتنيك" بأن الجيش التركي بمساندة الميليشيات الموالية له يسيطرون على قرى "الحاوي، الحميدية، مشرفة العز، المشهور، المحربلي، اليابسة، تل فندر وعباطين" في ريف مدينة تل أبيض على الحدود السورية-التركية في ريف الرقة الشمالي، وذلك بعد اشتباكات مع مسلحي "قسد" الموالي للجيش الأمريكي.