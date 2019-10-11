الجيش السوري يقضي على دواعش بعد اكتشاف مقرهم شرق تدمر

اندلعت اشتباكات عنيفة، أمس الخميس، بين وحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة وبين مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في ريف حمص الشرقي.

نقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر ميداني في ريف حمص الشرقي تأكيده أن اشتباكات عنيفة اندلعت فجر يوم الخميس بين وحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة وبين مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" شمال مدينة السخنة الواقعة على طريق تدمر دير الزور (نحو 60 كم شرق تدمر).

وأضاف المصدر أثناء قيام وحدة من الجيش السوري والقوى الرديفة بعملية تمشيط اعتيادية لمنطقة البادية شمال مدينة السخنة بريف حمص الشرقي تم اكتشاف أحد مقرات تنظيم داعش الإرهابي حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع مسلحي التنظيم ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي التنظيم، وارتقاء عدد من عناصر القوى الرديفة.

وتابع المصدر أن مجموعات تابعة لتنظيم داعش لا تزال تختبئ ضمن الصحراء شمال مدينة السخنة لافتاً إلى أن الطيران الحربي السوري نفذ عدة غارات باتجاه مواقع وتحركات للتنظيم خلال ٤٨ ساعة الماضية.

وأكد المصدر أن عملية تمشيط بادية السخنة مستمرة بهدف إنهاء تواجد مسلحي داعش في المنطقة حيث يسعى مسلحو التنظيم إلى تنفيذ هجمات باتجاه مواقع الجيش السوري والاقتراب من الأوتستراد الدولي دمشق دير الزور، وهو ما تم التصدي له بنجاح حيث أفشل الجيش جميع هذه المحاولات خلال الفترة الماضية.