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    تدريب عسكري لجنود الجيش السوري على أيدي أفراد القوات الروسية في القاعدة العسكرية في يعفور، على بعد 30 كلم غرب دمشق، 24 سبتمبر 2019

    الجيش السوري يقضي على دواعش بعد اكتشاف مقرهم شرق تدمر

    © AFP 2019 / Maxime Popov
    العالم العربي
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    اندلعت اشتباكات عنيفة، أمس الخميس، بين وحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة وبين مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في ريف حمص الشرقي.

    نقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر ميداني في ريف حمص الشرقي تأكيده أن اشتباكات عنيفة اندلعت فجر يوم الخميس بين وحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة وبين مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" شمال مدينة السخنة الواقعة على طريق تدمر دير الزور (نحو 60 كم شرق تدمر).

    تدريب عسكري لجنود الجيش السوري على أيدي أفراد القوات الروسية في القاعدة العسكرية في يعفور، على بعد 30 كلم غرب دمشق، 24 سبتمبر 2019
    © AFP 2019 / Maxime Popov
    وحدات النخبة في الجيش السوري تتدرب على تدمير مدفعية العدو
    وأضاف المصدر أثناء قيام وحدة من الجيش السوري والقوى الرديفة بعملية تمشيط اعتيادية لمنطقة البادية شمال مدينة السخنة بريف حمص الشرقي تم اكتشاف أحد مقرات تنظيم داعش الإرهابي حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع مسلحي التنظيم ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي التنظيم، وارتقاء عدد من عناصر القوى الرديفة.

    وتابع المصدر أن مجموعات تابعة لتنظيم داعش لا تزال تختبئ ضمن الصحراء شمال مدينة السخنة لافتاً إلى أن الطيران الحربي السوري نفذ عدة غارات باتجاه مواقع وتحركات للتنظيم خلال ٤٨ ساعة الماضية.

    وأكد المصدر أن عملية تمشيط بادية السخنة مستمرة بهدف إنهاء تواجد مسلحي داعش في المنطقة حيث يسعى مسلحو التنظيم إلى تنفيذ هجمات باتجاه مواقع الجيش السوري والاقتراب من الأوتستراد الدولي دمشق دير الزور، وهو ما تم التصدي له بنجاح حيث أفشل الجيش جميع هذه المحاولات خلال الفترة الماضية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, الجيش السوري, داعش, تدمر, سوريا
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