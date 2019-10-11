الجيش اليمني يحبط هجوما متعدد المحاور والتفافاً لـ"أنصار الله" شمال حجة

دارت معارك عنيفة، اليوم الجمعة، بين الجيش اليمني التابع للحكومة اليمنية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك . أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مقاتلي "أنصار الله" نفذوا بغطاء مدفعي هجوماً واسعاً متعدد المحاور على مواقع لقوات المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، في جبهات مستبأ وعبس وحرض شمال غربي حجة.

وأوضح المصدر، أن "أنصار الله" هاجمت مواقع للجيش في عزلة بني حسن شمال مديرية عبس، بالتزامن مع هجوم على مواقع في محيط مدينة حرض، ومحاولة تقدم باتجاه قرى يسيطر عليها الجيش في مديرية مستبأ شمال حجة، في محاولة للالتفاف على الجيش اليمني.

وأكد إحباط الجيش هجمات "أنصار الله"، وتكبيد المهاجمين من عناصرها قتلى وجرحى بينهم قيادي.

وأشار إلى مقتل 10 من "أنصار الله" وأسر 4 آخرين من عناصرها، عقب محاصرة الجيش مجموعة حاولت التقدم باتجاه مواقع للجيش في مديرية مستبأ متاخمة لمديرية حيران من الجهة الشرقية.

في السياق، استهدف طيران التحالف العربي بـ 4 غارات مركز قيادة متقدم وتجمعاً لـ"أنصار الله" في مستبأ.

ووفقاً للمصدر، ألحقت الغارات الجوية خسائر في صفوف "أنصار الله".

يأتي ذلك عقب ساعات من إحباط الجيش اليمني، محاولة تقدم لـ"أنصار الله" باتجاه شرق قرية العوجاء شرقي مديرية حيران، وتسللاً لمجاميع من عناصرها غرب مدينة حرض شمال غربي حجة.