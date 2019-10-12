عقب إلغاء شرط ولي الأمر... 14 ألف سعودية يحصلن على جواز سفر

كشفت مديرية الجوازات بالعاصمة السعودية الرياض، عن حصول 9 آلاف سعودية على جوازات السفر عبر نظام "أبشر" الإلكتروني.

يأتي ذلك في أعقاب قرار تعديلات وثائق السفر والأحوال المدنية الذي يمنح المرأة حق استخراج الجواز بنفسها والذي صدر في أغسطس/أب الماضي.

14 ألف سعودية حصلن على جوازات سفر بدون "ولي الأمر" https://t.co/nFP9UXnpII#صحيفة_المدينة — صحيفة المدينة (@Almadinanews) October 10, 2019

وحصلت 5 آلاف سعودية على جواز السفر عبر التقديم الورقي في مكاتب الجوازات بمختلف مدن المملكة، وفقا لصحيفة "المدينة".

وتعهد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، بتسهيل إجراءات الحصول على جواز السفر للنساء، مع فتح منافذ جديدة لخدمة المواطن والمقيم.