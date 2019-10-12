السودان... محاولات لعودة نقابة الصحفيين

قال وزير الثقافة والإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، إن لكل حزبه، والنقابات للجميع.

وأكد فيصل محمد صالح على ضرورة أن تضم نقابة الصحفيين الجميع دون الإلتفات إلى اللون السياسي. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "الانتباهة أون لاين".

إن الصحفيين هم من يقررون شأنهم بأنفسهم.

وقال صالح:

وجاءت تصريحات صالح لدى مخاطبته، اليوم السبت، بقاعة اتحاد المصارف بالخرطوم، اللقاء التشاوري للجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين، والذي تمت فيه مناقشة مسودة النظام الأساسي للنقابة.

وأعرب وزير الثقافة والإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجسد معنى الديمقراطية، مشيراً إلى أن النقابة تعتبر بيتاً وداراً لكل الصحفيين، خاصة وأنهم يمتهنون مهنة شاقة جداً.

وقال ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير، محمد عصمت، إن نضال الصحفيين خلال الثلاثين عاماً الماضية كان ظاهراً، مشيراً إلى دورهم الوطني المهم، وقال إننا نقف مع استعادة نقابة الصحفيين. فيما تمت مناقشة مسودة الدستور بصورة مستفيضة.

ويعيش السودان مرحلة انتقالية لمدة ثلاث سنوات وفقا للوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وأدى الاتفاق إلى تشكيل المجلس السيادي من 5 مدنيين و5 عسكريين، وأن يتم التوافق بين الطرفين على العضو الحادي عشر، ويتولى الفريق عبد الفتاح البرهان حاليا رئاسة المجلس السيادي، في حين يتولى الدكتور عبد الله حمدوك رئاسة الحكومة الجديدة "الانتقالية".