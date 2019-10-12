رئيس الحكومة المغربية يصف أحد الوزراء بأعجوبة الزمان

وتحدث رئيس الحكومة عن الوزراء الذين غادروا الحكومة قائلا: "خروجهم من الحكومة لا ينقص مطلقا من مكانتهم، لأنهم قاموا بأمور مفيدة للوطن والمواطنين".
ثم أشار العثماني معلقا على التعديل الحكومي والإصلاح، "العمل السياسي يجب أن يكون شريفاً وفي مصلحة الوطن، نحن الحزب الأوّل في السّاحة ويجب أن نقود هذه المعركة وأن نعيد الثّقة للأحزاب"، مثمّناً أداء وزراء حزبه في الحكومة، قائلا: "وزراؤنا أنجزوا أموراً عملية مفيدة للوطن والمواطنين".
واستقبل العاهل المغربي حكومة سعد الدين العثماني المعدلة والتي أدت اليمين الدستورية أمامه، وتتكون الحكومة الجديدة من 23 وزيرا بعد أن تم إلغاء جميع مناصب كتابة الدولة وتجميع بعض القطاعات الوزارية مما سمح بتقليص أعضاء الحكومة من 39 وزيرا وكاتب دولة إلى 23 وزيرا فقط.
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