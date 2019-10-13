"قسد" تحسم جولة في رأس العين وتقتل 54 من مسلحي "ألوية السلاطين"

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حليفة الولايات المتحدة في سوريا، من استعادة السيطرة على منطقة الصناعة في مدينة رأس العين بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات السورية المسلحة الموالية للجيش التركي أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين "التركمان" ضمن ما يسمى بـ"ألوية السلاطين".

ونقل مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الشرقية عن مصدر في "قسد" تأكيده أنهم تمكنوا من استعادة منطقة الصناعة في مدينة رأس العين بعد اشتباكات عنيفة مع المليشيات الموالية لتركيا.

ووفق المصدر: "تمكنا من قتل ٥٤ مسلحا من عناصر مما يسمى "لواء السلطان مراد" و"لواء السلطان محمد الفاتح" المنضويين فيما يسمى "الجيش الوطني"، كما تمكنا من تدمير ٣ آليات واغتنام اثنتين، وحاليا يتم التعامل مع الميليشات المواليا للجيش التركي في الحي الغربي من مدينة رأس العين.

وأكد المصدر أن ٨٠٪ من مدينة رأس العين لا تزال تحت سيطرة قوات "قسد" وأن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت من عدة مناطق في شرق الفرات بينها المئات من مقاتلي العشائر الذين وصلوا اليوم من ريف دير الزور وباقي المناطق لمؤازرة قوات قسد.

ويعد "لواء السلطان مراد" من أبرز الجماعات التركمانية الموالية لتركيا ويتكون من مجموعة فصائل شكلها الجيش التركي وقدم لها الدعم المالي والتمويل العسكري واللوجستي إضافة إلى التدريب والتسليح، ويضم هذا الفصيل غالبية الجماعات التركمانية المسلحة الموالية للقومية العثمانية في ريف حلب الشمالي.

أما لواء السلطان محمد الفاتح فقد تأسس عام 2013 في القُرى التركمانية بريفي حلب الشمالي والشرقي، وخاصة في قرية الغندورة، وشارك في عدد كبير من المعارك والعمليات العسكرية في حلب وريفها، كمعركة مشفى الكندي ومعركة مدرسة المُشاة، وتمكن من استقطاب عدد كبير من المقاتلين التركمان والعرب نتيجة كمية ونوع السلاح والذخيرة التي كانت لديه، وتلقى مقاتلوه رواتب شهرية ثابتة وحصص شهرية من المعونات الغذائية من تركيا.