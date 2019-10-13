السعودية تطلق منطقة لوجستية جديدة في جدة

وأفاد البيان أن المنطقة الجديدة التي تقام في الخمرة تهدف لتعزيز قطاع اللوجستيات للمساهمة في تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة التي تعتمد على النفط.
معالي #وزير_النقل خلال كلمته في #المؤتمر_اللوجستي_السعودي يعلن عن إطلاق منطقة للخدمات اللوجستية المتكاملة في المملكة بمحافظة جدة، ضمن مبادرة جديدة تعتبر مظلة لمجموعة من المناطق والمنصات اللوجستية. pic.twitter.com/Ua46rygV2T— وزارة النقل السعودية (@SaudiTransport) October 13, 2019
ويوجد في جدة واحد من أكبر موانئ المملكة.
وذكرت الوزارة أن المنطقة اللوجيستية تتجاوز مساحتها 2 مليون كيلو متر مربع في المرحلة الأولى.
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