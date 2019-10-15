البحرية المصرية تنقذ ركاب طائرة مدنية سقطت في البحر

نجحت القوات البحرية المصرية في إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر المتوسط، وفقا لما أعلنه المتحدث العسكري المصري.

وجاء في بيان للمتحدث العسكري المصري: "ورد بلاغ من مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة باختفاء طائرة تابعة لشركة للخدمات البترولية أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بور سعيد".

الطائرة كانت تحمل أفرادا من جنسيات مختلفة، وهم طاقم الطائرة المصري وثلاثة أفراد آخرين، إنجليزي وإيطالي ونيجيري.

وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه ثلاث قطع من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة لإنقاذ الطائرة.

وتمكنت وحدات القوات البحرية من اكتشاف وجود طاقم وركاب الطائرة يرتدون سترات النجاة بالبحر.

وقامت الوحدات البحرية المصرية بانتشال جميع أفراد طاقم الطائرة وصعودهم على متن إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية، واصطحابهم إلى قاعدة بورسعيد البحرية، حيث تم تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.